Apple Music ponúkne kvalitnejšiu hudbu

Apple Music bude prehrávať bezstratové hudobné formáty za rovnakú cenu.

Apple sa chystá inovovať svoj hudobný prehrávač, ktorý má po novom prehrávať bezstratové hudobné formáty. Na očakávanú zmenu upozorňuje vo svojej aplikácii. Predpokladá sa, že v tomto prípade má ísť o odpoveď na nájdenú časť kódu v operačnom systéme Android, kde sa objavili slová "Lossless" a "Hi Res Lossless", pričom prehrávanie má zvládať OS Android v rámci systému. Podľa zistení, by malo ísť o podporu hudobných súborov v Lossless kvalite 24 bit/48 Hz a pri Hi Res Lossless ide o kvalitu 24 bit/192 kHz. Pritom v kóde pre OS Android bolo nájdené varovanie o zvýšených nárokoch na priestor.

Pri streamovaní v rámci služby Apple Music je v súčasnosti spotreba pri najvyššej kvalite hudobného súboru 6 MB dát pre trojminútovú pesničku. Pri novom formáte, nároky na prenos dát a kapacitu úložiska vzrastú, kde sa bezstratové hudobné formáty pohybujú približne medzi 36 MB až 150 MB. Samozrejme, takto dostanete kvalitný hudobný zážitok, ktoré mimochodom už ponúkajú konkurenčné služby, akými sú: Tidal, Deezer alebo Amazon Music HD. V tomto roku by sa mal k spomínaným hudobným službám pridať aj Spotify, ktorý chce tiež predstaviť svoju formu bezstratového prehrávania hudby.

Okrem zmienenej podpory vysokokvalitných hudobných súborov, by mala technologická spoločnosť Apple ponúknuť aj podporu pre Dolby Audio a Dolby Atmos.

Zdroj: TheVerge,