Apple Mixed Reality Headset možno príde už tento rok

Analytik prišiel so zaujímavou predpoveďou týkajúcou sa náhlavnej súpravy spoločnosti Apple.

Americký technologický gigant Apple má už dlhšiu doba pracovať na svojej náhlavnej súprave pre zmiešanú virtuálnu realitu. Očakávalo sa, že k predstaveniu súpravy príde ešte počas minulého roka, čo sa ale nakoniec nestalo. Tentokrát rozvíril "hladinu" uznávaný analytik - Ming-Chi Kuo, podľa ktorého bude headset predstavený už počas tohto roka. Kuo zároveň uviedol, že za zdržaním predstavenia majú byť problémy s vývojom softvéru, nezvládnuté záťažové testy, ale aj závady s mechanickými dielmi.

Na vývoji má spoločnosť Apple údajne pracovať s filmovými spoločnosťami a režisérmi, ale aj s vývojármi hier. S uvedením Apple Mixed Reality Headset-u by mala spoločnosť predstaviť aj špeciálny obchod s aplikáciami. To môže tiež problémom, nakoľko sa predsa len ľahšie povie, ako spraví a ako je známe o spoločnosti Apple, nechce nechať nič na náhodu. Ak sú teda informácie pravdivé, Apple má snahu vytvoriť celý ekosystém postavený okolo náhlavnej súpravy. Tým by sa vysvetlilo prečo spoločnosť Apple zatiaľ nepredstavila svoju náhlavnú súpravu pre virtuálnu a zmiešanú realitu.

Zdroj: Gizhina,