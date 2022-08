Apple malo zaplatiť LG milióny dolárov za patenty

Patenty sú patenty a za tie treba platiť, ak ich chcete využívať.

Ešte v apríli tohto roka mala juhokórejská spoločnosť LG Electronics obdržať jednorázovú platbu za použitie patentov od amerického technologického giganta Apple a neznámej firmy. Ide stále len o dohady, nakoľko dávny výrobca smartfónov (LG) neprezradil, kto za patenty zaplatil a spoločnosť obdržala na účte sumu 662,4 milióna dolárov (približne 666 251 856 eur). Z toho spoločnosť Apple zaplatila "len" 595,4 milióna dolárov (približne 598 862 251 eur), zvyšok doplatila neznáma firma.

Po odchode spoločnosti LG z trhu so smartfónmi muselo dôjsť k úpravám zmlúv, keďže prišlo k zrušenie takzvaných "krížových" zmlúv. Preto mali obe spoločnosti uzavrieť novú desaťročnú zmluvu pre vyžívanie patentov, aby firma Apple mohla naďalej vyrábať smartfony. Samotná zmluva by mala zahŕňať využívanie základných patentov. Spoločnosť LG by mala očakávať podobný krok aj od "domáceho" konkurenta - Samsung, ktorý by mal tiež využívať patenty bývalého výrobcu smartfónov.

Zdroj: GSMArena,