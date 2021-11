Apple má stále pracovať na vývoji elektromobilu

Elektromobil spoločnosti Apple je stále zahalený rúškom tajomstva.

To, že americký technologický gigant Apple má pracovať na autonómnom elektromobile sa píše u dlho, ale zatiaľ ide len o dohady. Občas unikne správa o tom, ako spoločnosť prebrala od konkurencie človeka, ktorý mal na starosti napríklad dizajn a podobne. Spoločnosť s nahryznutým jablkom v logu mala tentokrát zamestnať bývalého zamestnanca automobilovej spoločnosti Tesla - Christophera “CJ” Moora. Ten by mal pre Apple navrhovať samoriadiaci softvér.

Moore zaujal aj svojou kontroverziou, kedy odporoval majiteľovi Tesly - Elonovi Muskovi, ktorý sa vyjadril, že nimi vyvíjaný softvér bude schopný autonómnej jazdy. Na to mu Moore odkázal, že jeho slová sú prehnané, nakoľko elektromobily stále potrebujú byť pod dohľadom vodiča. Moore poukázal na to, že automobily spoločnosti Tesla sú v súčasnosti na druhej úrovni autonómie, pričom plná autonómia je až piata úroveň, teda nie je potrebný zásah vodiča do riadenia automobilu.

Apple má teda naďalej pracovať na vývoji svojho elektromobilu, aj keď je stále otázne, kto ho nakoniec bude vyrábať, keďže niektoré automobilové spoločnosti odmietli spoluprácu.

Zdroj: TheVerge, Teslarati,