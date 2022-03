Apple má pracovať na komunikátore zo Star Treku

Seriál Star Trek má stále čo ponúknuť a tentokrát sa ním mala inšpirovať spoločnosť Apple.

Sci-Fi seriál Star Trek inšpiroval už veľa vynálezcov a firiem. Vďaka nemu napríklad spoločnosť Motorola vynaliezla prvý mobilný telefón. Tentokrát sa ním inšpiroval americký technologický gigant Apple, ktorý má pracovať na prenosnom reproduktore. Podobne ako v Star Treku: Nová Generácia, aj tento prístroj by mal smerovať zvuk priamo na nositeľa zariadenia, pričom zvuk zo zariadenia nebude okrem vás, nikto iný počuť. Napriek tomu vy budete počuť všetko naokolo. Apple toto zariadenie nazýva zatiaľ pracovným názvom - Nositelné zariadenie so smerovým zvukom.

Navrhované zariadenie by mal nositeľ napríklad pripnuté na oblečení a prebiehajúci hovor by počula len osoba s týmto komunikátorom. Spoločnosť Apple chce túto funkciu dosiahnuť pomocou smerovania zvukových vĺn priamo do uší nositeľa zariadenia. To, čo bude vychádzať z reproduktora, nebude počuť nikto iný. Spoločnosť chce zvukové vlny smerovať pomocou parametrického usporiadania radu reproduktorov. Vďaka tomu by malo dôjsť k obmedzeniu šíreniu vĺn mimo nositeľa.

Zariadenie by malo byť vybavené aj mikrofónom, ale aj prístrojom na kalibráciu a tak isto má byť schopné sa spojiť s vašim smartfónom. To, či sa komunikátor aj niekedy objaví, je zatiaľ vo hviezdach. Napriek tomu ide o zaujímavý patent.

