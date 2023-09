Apple iPhone 15 Pro Max údajne nezvláda tak dobre AAA hry, ako bolo prezentované

Najvýkonnejší smartfón spoločnosti Apple nemá zvládať bezproblémové hranie AAA hier.

Americký technologický gigant Apple počas prezentácie novej série smartfónov iPhone 15 oznámil, že najvýkonnejší model má zvládnuť hranie AAA hier, ktoré poznáme z herných konzol a počítačov. Spoločnosť tvrdí, že iPhone 15 Pro Max dokáže spustiť napríklad hru Death Stranding, alebo Assassin's Creed Mirage, prípadne Resident Evil 4 Remake s hardvérovou akceleráciou ray-tracingu. Na to, či je to pravda sa rozhodol pozrieť čínsky recenzent známy ako Geekerwan, ktorý sa rozhodol vykonať pomerne rozsiahle testy s týmto zariadením. Výsledky treba brať do určitej miery s rezervou, nakoľko testovaná hra - Resident Evil Village mala byť údajne spúšťaná cez emulátor, nakoľko tvorba portu tejto hry má stále prebiehať zo strany tvorcu. Takže nemôžeme hovoriť o relevantnom teste, ale aj napriek tomu nám dáva ako-takú predstavu o výkone a vlastnostiach nového procesora Apple A17 Bionic.

Podľa testera bola hra spočiatku svižná, ale po krátkej dobe klesol počet snímok za sekundu zo 40 na 30. Apple iPhone 15 Pro Max sa začal prehrievať a na jeho povrchu sa Geekwarnovi podarilo namerať až 48 stupňov Celsia. Spoločnosť Apple tvrdí, že nový čip je o 20 percent výkonnejší, než A16 Bionic. To sa testerovi nepodarilo potvrdiť, nakoľko počas hranie hry Genshin Impact, ktorá má byť vysoko-optimalizovaná pre smartfóny iPhone, hra dosahovala 59,1 FPS. To sa môže na prvý pohľad zdať veľa, ale ak túto hodnotu porovnáme s iPhonom minulej generácie s procesorom A16 Bionic, tak tam nárast výkonu nie je bohvie aký, keďže hra s týmto čipsetom dosiahla 56,5 FPS. Každopádne si treba počkať na oficiálne porty AAA hier, kedy sa už budú dať robiť relevantné závery.

Zdroj: Techspot,