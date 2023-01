Apple iPhone 15 by mal mať v základe 48 Mpix fotoaparát

V tomto prípade, pôjde o významný krok výrobcu smartfónov.

Základný model Apple iPhone 14 bol pre väčšinu fanúšikov značky relatívnym sklamaním. Spoločnosť totiž Apple uviedla tento model bez výraznejších vylepšení. To sa týkalo hlavne fotoaparátu, ktorý mal rozlíšenie len 12 Mpix. Podľa nedávnej správy Jeffa Pua z Haitong Intl Tech Research, by mali byť nový základný iPhone vybavený až 48 Mpix hlavným fotoaparátom. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu, by mohli budúci majitelia lepšie využiť vstavanú optiku, čo by sa malo týkať aj priblíženia. V tomto prípade sa dá predpokladať, že fotky sa kvalitou nevyrovnajú drahším modelom (Pro), hlavne v možnostiach priblíženia.

Majitelia základného modelu by nemali očakávať pridanie LiDARu, ktorý zatiaľ ostane určený len pre drahšie modely. Napriek tomu sa očakáva, že iPhony 15 série by už mali byť vybavené USB-C konektorom. Lenže aj tu by mala spoločnosť Apple robiť rozdiely. Drahšie modely by mali dostať USB-C vo verzii 3.2, kým lacnejšie modely si budú musieť vystačiť s 2.0 verziou. Verzie iPhone 15 Pro pravdepodobne dostanú titánové šasi, namiesto doteraz používanej ocele. Počas predstavenia nových iPhonov 15, by mala spoločnosť Apple ohlásiť aj najnovší procesor A17 Bionic, vyrobený 3 nm procesom.

Predstavenie nových modelov iPhone 15 sa očakáva 23. septembra 2023.

Zdroj: GSMArena,