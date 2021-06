Apple iPhone 13 sa objavil u regulátora

Apple iPhone 13 sa objavil na webovej stránke regulátora.

Pripravovaný iPhone 13 sa v súčasnosti objavil na webových stránkach euroázijského regulátora, aj keď zatiaľ nie je veľa informácií o chystanej novinke. Únik ukázal, že na webovej stránke Eurasian Economic Commission (ECC) sa objavilo hneď niekoľko modelov - A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 a A2645. Zároveň, ani jedno z označení nepatrí medzi aktuálne číselné označenie v súčasnosti predávaných zariadení spoločnosti Apple, takže sa dá predpokladať, že pôjde o nové zariadenia. Bohužiaľ, veľa sa z týchto údajov nedá vyčítať, akurát len to, že zariadenia aktuálne používajú iOS 14 a pri oficiálnom predstavení by mali prísť na trh už s iOS 15.

Informácie o pripravovaných iPhonoch sú veľmi slabé, no spomína sa napríklad, že by displeje nových modelov mali podporovať vyššiu obnovovaciu frekvenciu (120 Hz). Zárez na displeji by sa mal konečne zmenšiť, malo by sa zväčšiť úložisko až na jeden terabajt, ale hovorí sa aj o menšej batérii (či budú len rozmery menšie, alebo aj kapacita, nie je známe). Nové, alebo nový model by mal dostať aj chladiaci systém, aby sa zamedzilo prehrievaniu. Podpora 5G sietí by sa mala s príchodom nových modelov rozšíriť na viacero krajín. Bohužiaľ, zatiaľ stále ide len o neoverené informácie a sú to viac-menej dohady leakerov. Viac informácií sa dozvieme až na septembrovom predstavené noviniek.

Zdroj: Neowin, Wikimedia,