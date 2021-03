Apple investuje viac ako miliardu eur do nového vývojového centra v Európe

Spoločnosť Apple chystá v Nemecku veľkú investíciu. Konkrétne pôjde o nové vývojové a dizajnové centrum v nemeckom Mníchove s názvom European Silicon Design Center. Apple plánuje počas nasledujúcich troch rokov investovať vyše miliardu eur.

Centrum bude zastrešovať vývoj v oblasti nových bezdrôtových technológií a sietí 5G. Už dávnejšie sa objavili informácie, že Apple pracuje na vlastnom 5G modeme, ktorým chce nahradiť tie od dodávateľa Qualcomm. O tomto kroku sa špekuluje už pár rokov, týmto sa tieto plány definitívne stávajú realitou. Po nahradení procesorov Intel a používaní vlastného procesora sa teda firma chystá nahradiť ďalšieho veľkého dodávateľa.

Apple by do vývojového centra o rozlohe 30 tisíc metrov štvorcových malo presúvať svoje tímy do roku 2022. Už teraz v Mníchove pracuje pre spoločnosť vyše 1500 zamestnancov.

