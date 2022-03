Apple dnes predstavil iPhone SE 2022 a ultravýkonný miniPC Mac STUDIO!

Apple dnes predstavil viacero noviniek. Vrátil sa očakávaný iPhone SE a pribudla nová farebná variácia iPhone 13 / Pro.

Začneme od konca. Apple dnes uviedol iPhone 13 Pro v novej farbe – Alpine Green a iPhone 13 zase dostal zelenú variantu.

Pomerne veľkou novinkou bolo dnes predstavenie modulárneho čipu M1 ULTRA. Ide o dvojčip M1 MAX, ktorý je prepojený pomocou interného spoja aký má AMD Ryzen alebo v minulosti AMD používalo u Radeonov s HBM pamäťami (tzv. Interposer). Apple to nazýva UltraFusion. Výkon nového čipu je papierovo impozantný. Ponúka 20-procesorových jadier (16 výkonných + 4 efektívne) a 64 grafických jadier. Apple dokonca tvrdí, že výkon by mal byť vyšší ako Intel Core i9-12900K s DDR5 pamäťami pri až o 100W spotrebe. Výkon grafického čipu by mal údajne dosahovať výkon RTX 3090 so spotrebou o 200W nižšou. M1 Max ponúkne maximálne 64GB zdieľanej pamäte pri prenose 400GB/sek, pričom M1 ULTRA má hodnoty 128GB a 800GB/sek. Bližšie info sa dá nájsť priamo tu.

Apple iPhone SE 2022 je žiaľ „dizajnová vykopávka“. Dizajn zostáva rovnaký od modelu iPhone 6, teda mobilu uvedeného v roku 2014! Zostáva tak rovnaký 4.7“ displej s rozlíšením 1334×750 pixelov, čo je popravde na rok 2022 skutočne málo. Kvalita skla by mala byť vylepšená. Vylepšený model bude poháňať A15 Bionic čip. Vylepšenia sa tiež dočkala kamera. Hlavný čip bude mať 12Mpx pri svetelnosti f/1.8. Pribudla podpora napríklad Deep Fusion. SlowMotion bude možný pri 1080p rozlíšení až do 240 FPS. Predný fotoaparát bude mať 7Mpx pri svetelnosti f/2.2. Pre odporcov FaceID, Apple ponechal funkciu TouchID. Novinkou je podpora 5G sietí a moderných funkcií v iOS15. Bezdrôtové nabíjanie je možné len cez Qi Wireless, chýba tak podpora MagSafe. Mobil je mimochodom DualSIM – jedna fyzická SIM + eSIM. Dostupný bude v 64GB/128GB/256GB. Cena začína na 429 USD. U nás tak počítajte cenu okolo štartujúcu od 549€ s DPH.

Inovovaný bol iPad vo verzii Air. Dostal nový M1 procesor a výkon bude podobný ako má základný Macbook Air M1. Jeho cena začína na 599 USD. Dostupný bude vo variante – 64GB a 256GB. Môžete sa tešiť tiež na novú farbu.

Pre spoločnosť Apple bolo najväčšou novinkou dnes uvedenie nového miniPC s podobnými rozmermi ako má INTEL NUC. Zariadenie dostalo názov Mac Studio. Mac Studio je určený hlavne pre tvorcov obsahu a ponúka bohatú konektivitu. Nájdete tú 2× USB-A 3.0 a až 6× USB-C (10Gbps) s Thunderbolt 40Gbps. Zaujímavosťou je prítomnosť 10Gbps Ethernetu. Pre pripojenie obyčajného monitora je dostupný jeden HDMI konektor.

Mac Studio je dostupný vo verzii M1 MAX a M1 ULTRA. Chladenie je riešené podobne ako u XBOX Series X. Dva radiálne ventilátory nasávajú vzduch cez spodnú mriežku a pretláčajú cez celé zariadenie k zadnej mriežke. Apple tvrdí, že k novému zariadeniu pripojíte až 5 monitorov a je schopné prehrávať až 18 rôznych 8K streamov v ProRes 422. Maximálna dostupná kapacita SSD je 8TB s rýchlosťou 7.4 GB/sek. Vpredu nechýba dokonca SDXC čítačka kariet. Vzadu nájdeme 3.5 milimetrový jack konektor údajne so zabudovaným slúchadlovým zosilňovačom. Najdrahšia verzia s M1 Ultra bude stáť 3999 USD. Mac Studio s M1 MAX vás vyjde zase na 1999 USD.

Poslednou dnes uvedenou novinkou je Apple Studio Display. Jedná sa o 27“ LCD monitor s 5K rozlíšením (5120×2880 pixelov) P3 wide gamutom a jasom až 600 nitov. Monitor má integrovanú širokouhlú kameru s rozlíšením 12 MPX pri svetelnosti f/2.4. O kvalitné audio sa má starať až 6 reproduktorov s funkciou potláčania okolitého šumu. Integrované sú 3 mikrofóny. Nechýba podpora rozšíreného sterea a hlavne „spatial audia“ a Dolby Atmos. Malo by ísť o najlepšie integrované reproduktory aké boli kedy v monitore.



Monitor sa opäť predáva s naklápaciou nohu bez možnosti nastavenia výšky. Výškovo nastaviteľná noha alebo VESA držiak sú za príplatok. Vybrať si tiež viete základné sklo alebo „nano-texture“ sklo s príplatkom 400 USD. Monitor by mal byť vyrobený kompletne z hliníku. Poteší ešte integrácia docku pre Macy – dostupné sú 3×USB – C konektory 10Gbps a jeden Thunderbolt s 96W napájaním.

Zdroj: Apple blog, videokonferencia