Apple chcel prevádzkovať vlastnú zdravotnú službu

Apple údajne plánoval prevádzkovať vlastnú zdravotnú službu.

Americká technologická spoločnosť Apple, mala údajne už v roku 2016 uvažovať nad zavedením vlastnej zdravotnej služby vo forme predplatného. Tento nápad zatiaľ dostal červenú a to vďaka predstaveniu aplikácie Health (Zdravie), hodiniek Apple Watch a ďalších služieb a produktov. Spoločnosť s týmto nápadom prišla vďaka zhromažďovaniu dát z hodiniek a smartfónov majiteľov týchto produktov.

Technologický gigant chcel prepojiť tieto údaje s ich riešením, ktoré by zahŕňalo okrem samotných zariadení aj virtuálnu zdravotnú starostlivosť a samozrejme aj osobnú starostlivosť. Tú by poskytovali lekári spoločnosti. Apple by tak mal nielen poskytovať primárnu starostlivosť, ale aj na mieru šité zdravotné programy, ktoré by boli založené na forme predplatného. Firma totiž odkúpila neďalekú kliniku v okolí Apple Parku. Službu mala spoločnosť testovať na svojich zamestnancoch.

Projekt sa nakoniec nestretol s úspechom, nakoľko sa do neho neprihlásil dostatočný počet zamestnancov spoločnosti. Jednou z častí projektu mala byť aj aplikácia HealthHabit, ktorá mala spájať lekárov so zamestnancami prostredníctvom četu. Apple podľa všetkého zatiaľ pozastavil tento projekt, ale je pravdepodobné, že s ním spoločnosť nakoniec príde. Výrobca iPhonov tak naďalej verí, že starostlivosť o zdravie bude jednou z veľkých devíz spoločnosti.

Zdroj: Engadget,