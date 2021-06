Apple chce ukončiť Dark Sky už budúci rok

Apple plánuje ukončiť aplikáciu Dark Sky na iOS už budúci rok.

Americká technologická spoločnosť Apple, počas minulého roka kúpila aplikáciu Dark Sky na hyperlokálnu predpoveď počasia. Hneď po akvizícii, spoločnosť stiahla aplikáciu z obchodu s aplikáciami pre operačný systém Android - Obchod Play. Vďaka tomu Apple zabránil jej inštaláciu používateľom konkurenčného operačného systému a toto obmedzenie sa týkalo aj smarthodniek so systémom WearOS. Samotná aplikácia sa tak stala dostupnou len pre majiteľov smartfónov používajúcich operačný systém iOS a aplikácie využívajúce prístup k Dark Sky API.

Apple plánuje stiahnuť aplikáciu, ale aj ukončiť prístup k API a webu počas budúceho roka 2022, pričom úplné odstavenie služieb má prísť až ku koncu roku. Predpokladá sa, že americká spoločnosť plánuje začleniť službu do svojej aplikácie Počasie, ktorá aktuálne stále používa dáta od spoločnosti The Weather Channel. Nová verzie aplikácie má totiž priniesť hlbšiu integráciu technológií Dark Sky, ale aj nový dizajn aplikácie, vylepšenú hodinovú predpoveď počasia, animované pozadia a iné. Táto zmena by mala nastať s príchodom novej verzie iOS, ktorá má byť uvoľnená už tento rok s príchodom novej generácie zariadení iPhone 13.

Výrobca iPhonov plánoval ukončiť aplikáciu už v priebehu tohto roka, ale nakoniec sa termín predĺžil, nakoľko sa spoločnosti nepodarilo plne integrovať funkcie aplikácie Dark Sky do svojej aplikácie Počasie.

Zdroj: XDA-Developers,