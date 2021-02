Apple chce investovať do Kie 3.6 miliardy dolárov na výrobu elektrických vozidiel

Apple chce údajne investovať do spoločnosti Kia Motors približne 3.6 miliardy dolárov za účelom spolupráce pri výrobe elektrických vozidiel pre spoločnosť Apple. Po tejto správe akcie spoločnosti Kia Motors vyskočili o 14.6 percenta.

Spoločnosť Apple plánuje podľa portálu Bloomberg investovať nemalú sumu do spoločnosti Kia Motors a presadiť sa v americkom závode spoločnosti Kia v Georgii. Správy o investícii spoločnosti Apple prišli prostredníctvom kórejského spravodajského portálu DongA, ktorý uviedol, že technologický gigant investuje 3.6 miliardy dolárov do spoločnosti Kia Motors na výrobu elektronických automobilov spoločnosti Apple.

Pôvodná správa naznačovala, že partnerstvo s Apple uzavrie spoločnosť Hyundai. Hyundai však neskôr uvažoval, že by tento projekt odovzdal partnerskej spoločnosti Kia, čo sa aj nakoniec stalo. Spoločnosť Hyundai sa teda nakoniec rozhodla zamerať iba na vlastnú značku a nevyrábať automobily aj pre tretie strany. Spoločnosti Apple tak nezostalo nič iné, iba navrhnúť podobnú dohodu inej spoločnosti, v tomto prípade spoločnosti Kia.

Podľa správy portálu DongA by mohli spoločnosti Apple a Kia dohodu dokončiť a podpísať do 17. februára. Cieľom je predstaviť a vyrobiť prvé auto značky Apple do roku 2024. Závod spoločnosti Kia v Georgii bude základňou pre výrobu automobilov spoločnosti Apple. Dosiahnuť by nakoniec mala výrobu 100 000 vozidiel ročne.

Po zverejnení správy, že Apple investuje do spoločnosti Kia takú veľkú sumu peňazí, akcie automobilky vystrelili nahor až o 14.6 percenta. Ide o najvyšší nárast, aký spoločnosť zaznamenala od roku 1997.

Spoločnosti Apple a Kia Motors sa zatiaľ k tejto správe oficiálne nevyjadrili.

Zdroje: DongA, Bloomberg