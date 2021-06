Apple Car stráca dych

Projekt automobilu v podaní Apple stráca dych.

Americká technologická spoločnosť Apple to nemá s vývojom svojho prvého automobilu veľmi ľahké. Začína sa hovoriť o tom, že projekt opustili dôležití ľudia, ktorí sú zodpovední za vývoj automobilu. Pred štyrmi mesiacmi opustil spoločnosť Benjamin Lyon, ktorému sa podarilo zostaviť dizajnérsky tím. Mesiac na to opustil Apple ďalší človek. Tentokrát ním bola Jamie Waydová, ktorá mala na starosti výskum a vývoj technológie - autonómnej bezpečnosti a regulácie pre automobil. V súčasnosti sa na zoznam ľudí, ktorí opustili spoločnosť Apple pripíše aj Dave Scott, ktorý mal na starosti vývoj autopilota. Dôvodom jeho odchodu má byť prestup do spoločnosti Hyperfine, ktorá podniká v zdravotníctve.