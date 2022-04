Apple Car bude mať podobný systém ako Tesla

Apple chce ísť pravdepodobne podobnou cestou ako Tesla.

Technologický gigant Apple má údajne stále pracovať na vývoji svojho prvého automobilu. To, kedy dôjde k reálnej produkcii, je stále otázkou. Postupne sa ale objavujú dohady o tom, ako spoločnosť bude riešiť infotainmnent elektromobilu. Prvé predpoklady sú, že by sa firma Apple mala inšpirovať podobným systémom, ssaký používa konkurenčná automobilová spoločnosť Tesla. Firma Elona Muska v tomto prípade používa upravený operačný systém Linux, pričom technické špecifikácie informačného systému, sú veľmi podobné tým, aké sa nachádzajú v hernej konzole PlayStation 5.

Pri spoločnosti Apple sa predpokladá použitie niektorého zo svojich ARM procesorov. Technologický gigant by mal zároveň spolupracovať s neznámou juhokórejskou spoločnosťou na Domain Control Unit (DCU). Úlohou tejto jednotky by malo byť zvládanie autonómnej jazdy elektromobilu. Centrom interiéru by mala byť veľká obrazovka, tak ako je to v prípade automobilov Tesla, takže vodiči by si mali nechať zájsť chuť na ,,budíky,,. Cestujúci by mali byť schopní si počas jazdy elektromobilom pozrieť napríklad film, počúvať hudbu a podobne.

Zdroj: InterestingEngineering,