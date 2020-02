Apple bude používať procesory od AMD a nie Intel. Prečo?

Zdá sa, že kalifornská spoločnosť Apple plánuje zmeniť doteraz používané Intel procesory v MacBookoch za AMD. Prečo?

Je veľmi dobre známe, že spoločnosť Intel akosi zaostala za Intelom pokiaľ ide o výkon, efektivitu, ako aj výrobný proces. Tieto zmeny zdá sa, sledujú aj výrobcovia a tak niet divu, že mnohí napríklad aj na CESe predstavili veľa notebookov s AMD Ryzen procesormi. Výhodou okrem výkonu je, samozrejme, aj cena. Tú má všeobecne AMD nižšiu ako Intel a dá sa teda konštatovať, že Apple, podobne ako ostatní sledujú v prvom rade svoje záujmy. Pri zmene dodávateľa by spoločnosť mohla aj navýšiť svoje zisky a zvýšiť marže.

Od prechodu na architektúru počítačov x86 z PowerPC v polovici roku 2000 bola spoločnosť Apple v súlade s Intelom ako jediným dodávateľom procesorov pre svoje pracovné stanice Macbook, iMac a Mac Pro. Spolupráca s konkurenčnou AMD bola obmedzená iba na diskrétne grafické karty, avšak to sa zdá sa mení. V operačnom systéme MacOS 10.15.4 Beta 1 boli nájdené odkazy na niekoľko procesorov AMD. Patria medzi ne APU spoločnosti „Picasso“, „Renoir“ a „Van Gogh“.

Je veľmi pravdepodobné, že so zvyšujúcou sa energetickou účinnosťou spoločnosť Apple konečne vidí hodnotu v jednočipových riešeniach od AMD, ktoré majú veľmi dobrú a zaujímavú kombináciu CPU a iGPU. Najmä „Renoir“ so 7 nm výrobným procesom by mohol zmeniť segment mobilných a stolných počítačov, a to vďaka svojmu osemjadrovému procesoru Zen 2 a iGPU založenému na technológii Vega. Ak by Apple využil tieto čipy, mohol by zároveň využiť aj proprietárnu funkciu SmartShift AMD, ktorá dynamicky prepína medzi iGPU a diskrétnou GPU AMD.

Zdroj: TPU