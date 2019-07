Apple auto malo byť konvertibilné

Apple pracoval na svojom aute, ktoré malo byť plne autonómne. Malo aj zaujímavý prvok.

Je známe, že Apple reálne pracoval na vývoji auta. Technologická firma prakticky s neobmedzeným rozpočtom uvažovala aj nad takou vecou, akým je výsuvný nárazník. V roku 2015 si totiž firma patentovala automobilový koncept výsuvného predného nárazníka. Dá sa predpokladať, že nárazník by sa vysunul počas vyššej rýchlosti, kedy sa zvýši prietok vzduchu do motora, zlepší chladenie motora a hlavne sa zvýši prítlak potrebný pri vysokej rýchlosti. Výhodou by tiež bolo jednoduchšie parkovanie, pretože by auto bolo kratšie. Uvažovalo sa zrejme tiež o nárazníku ako o forme airbagu a absorpčnej zóny pri náraze. Využití mohlo byť niekoľko. Či firma automobil stále vyvíja známe nie je, každopádne Apple auto by sme určite radi videli aspoň ako koncept.

Zdroj: techspot