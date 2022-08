Aplikácie Instagram a Facebook vás môžu sledovať aj cez prehliadač

Problém sa týka vstavaných prehliadačov oboch aplikácií.

Spoločnosť Meta žije z reklám, to vie takmer každý a robí pre to všetko, aby to tak bolo naďalej. Rôzne vlády, ale aj spoločnosti sa snažia o sledovanie firmou Meta rôznymi spôsobmi obmedziť. Lenže Zuckerbergova aplikácia pre sociálne siete, nás dokáže sledovať aj cez internetový prehliadač, presnejšie sa to týka vstavaných prehliadačov, ktoré obsahujú oba programy. Ukázalo sa totiž, že obe aplikácie vkladajú javascript do každej vami navštívenej webovej stránky. To potencionálne umožňuje spoločnosti Meta sledovať vás a lepšie cieliť reklamu, šitú priamo na vás.

Za týmto objavom stojí výskumník Felix Krause. Podľa jeho zistení, aplikácia Instagram vloží svoj sledovací kód do každej stránky, ktorú cez jej vstavaný prehliadač navštívite. To sa týka aj reklám a obrázkov, ale aj vytvorených snímok obrazovky, výberov textu, kliknutí na odkazy a podobne. Výskum bol zameraný na aplikácie pre operačný systém iOS, ale dá sa predpokladať, že podobný problém sa bude týkať aj OS Android. Podľa Méty kód sleduje preferencie používateľov v ATT. Tak umožňuje sledovať preferencie používateľov.

Našťastie sa v tomto prípade dá brániť a stačí keď v nastaveniach oboch aplikácií vyberiete položku - Používať externý prehliadač. V tomto prípade by vás už spoločnosť Meta nemala tak dôkladne sledovať.

Zdroj: Engadget,