Aplikácia Mapy Google získava možnosť zakúpenia lístku na parkovanie

Aplikácia Mapy Google je v dnešnej dobe veľmi dôležitým nástrojom. Spoločnosť Google v najnovšej aktualizácii umožňuje používateľom platiť za parkovanie prostredníctvom Google Pay a rozširuje platenie za verejnú dopravu do ďalších krajín sveta.

Táto nová funkcia aplikácie Mapy Google umožní používateľom platiť za parkovné a cestovné bez nutnosti prepínania medzi navigačnými a platobnými aplikáciami. Google za týmto účelom uzavrel partnerstvo s poskytovateľmi služieb parkovacích riešení Passport a ParkMobile, aby používateľom umožnil platiť za parkovanie bez toho, aby museli prísť k automatu, prepínať sa medzi ďalšími aplikáciami či posielať SMS správu.

Jediné, čo musí používateľ urobiť, je kliknúť na tlačidlo „Zaplatiť za parkovanie“ („Pay for Parking“) a v dialógovom okne zadať potrebné informácie, ktorými sú napríklad trvanie parkovania a číslo parkovacej zóny na overenie. Používateľom tiež umožňuje v prípade potreby predĺžiť čas parkovania. Možnosť platiť za parkovacie lístky sa zatiaľ funguje vo viac ako 400 mestách, avšak iba v USA a je dostupná pre zariadenia so systémom Android. Čoskoro by sa však mala dostať aj do aplikácie pre iOS zariadenia.

Aplikácia Mapy Google tiež rozširuje možnosť platiť za cestovné verejnou dopravou, v rámci uzavretia spolupráce s viac ako 80 dopravnými agentúrami po celom svete.

Podľa dostupných informácií sa však na Slovensko zatiaľ nechystá prísť ani jedna z funkcií.

Zdroje: The Keyword