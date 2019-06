Apex Legends - Nový Event a prvé detaily Battle Pass Season 2

Už tento týždeň v utorok 4. júna štartuje v aktuálne asi najznámejšej battle royale hre Apex Legends Event s názvom "The Legendary Hunt". Ten bude trvať dva týždne, počas ktorých môžu hráči získať nové vzácne, epické, či dokonca legendárne skiny. Napríklad aj takýto unikátny skin pre Bloodhounda "Epic Master of the Hunt":

Okrem nových skinov prinesie Event napríklad aj dvojnásobné získavanie tzv. "experiences" (skúseností) počas víkendov v progrese Battle Passu. Hráči, ktorí vlastnia Battle Pass "Wild Frontier" z Prvej Sezóny, automaticky obdržia na zbraň R-301 Carbine legendárny skin "Legendary Honored Prey". A tí, ktorí dosiahnu 15. level Battle Passu ešte pred ukončením tohto Eventu, budú odmenení novým legendárnym skinom pre Wraitha "Night Terror Legendary":

Čo sa týka Druhej Sezóny, vývojári vypočuli pripomienky komunity hráčov k prvému Battle Passu a na základe tejto spätnej väzby ho pozmenili, resp. vylepšili. Môžeme sa tešiť napríklad na výrazné skrátenie času na dosiahnutie Battle Pass levelu 100, ďalej na doplnenie odmien o 3 ďalšie legendárne skiny, či získanie legendárnej veci každý 25. level Battle Passu.

Chlapci z EA by nám toho chceli povedať ešte oveľa viac. Ale ako povedal produktový manažér, Lee Horn, podrobnejšie info ohľadom "Battle Pass Season 2" nám bude poskytnuté až v sobotu 8. júna o 10:00 hod. (pacifického času) prostredníctvom ich live-streamu.

Zdroj: EA - Apex Legends