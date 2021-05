Ani najdrahšie AirPods slúchadlá nepodporujú nadchádzajúci bezstratový zvukový formát

Spoločnosť Apple oznámila, že predplatiteľom služby Apple Music pridá možnosť počúvania hudby v bezstratovej kvalite (Lossless Audio) spolu s priestorovým zvukom s podporou Dolby Atmos. Žiadne AirPods slúchadlá však bezstratovú kvalitu zvuku nepodporujú.

Lossless Audio v podstate znamená vyššiu kvalitu streamovaných verzií skladieb, pretože audio je bez akejkoľvek konverzie a zostáva v kvalite, v akej ho nahrali umelci v štúdiách. Zatiaľ čo je technológia priestorového zvuku Dolby Atmos podporovaná vo všetkých AirPods a Beats slúchadlách, slúchadlách poháňaných čipmi H1 a W1, najnovších iPhone smartfónoch, iPad tabletoch a Mac počítačoch, Lossless Audio nebude z technických dôvodov podporované ani v slúchadlách vyššej triedy, akými sú AirPods Pro a AirPods Max.

Hovorca spoločnosti Apple pre portál The Verge uviedol, že „Lossless Audio nie je podporované na AirPods, žiadnom modeli“. Vzhľadom na vysokú cenu niektorých slúchadiel (ako AirPods Pro alebo AirPods Max) môžu byť tieto správy pre majiteľov týchto zariadení sklamaním. Tieto produkty totiž používajú pri pripojení k zariadeniu kodek Bluetooth AAC a nie kodek ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Pri slúchadlách AirPods Max nie je možné dosiahnuť bezstratovú kvalitu ani pri použití kábla, pretože režim káblového pripojenia slúchadiel AirPods Max prijíma iba analógové výstupné zdroje. Apple tiež uviedol, že kvôli kroku digitalizácie z analógového na digitálny pri počúvaní pomocou káblového pripojenia to znamená, že nejde o skutočný bezstratový zvuk: „Keď prehrávate skladbu služby Apple Music v bezstratovej kvalite 24-bit / 48 kHz z iPhone smartfónu do slúchadiel AirPods Max pomocou kábla aj Lightning adaptéra, zvuk sa prevedie na analógový a potom sa znovu digitalizuje na 24-bit / 48 kHz. Tento krok digitalizácie je dôvod, prečo Apple nemôže povedať, že počujete čisto bezstratový zvuk; nejde o totožnú zhodu so zdrojom.“

Apple Music uvedie technológiu Dolby Atmos aj kvalitu Lossless Audio od júna tohto roku.

Prečítajte si tiež: Vlastné 5G modemy spoločnosti Apple by mohli doraziť do iPhone smartfónov v roku 2023

Zdroje: The Verge