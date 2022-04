Angry Birds sa vracia do obchodov s aplikáciami

Prvá hra o nahnevaných vtákoch sa nečakane vracia do obchodov s aplikáciami.

Úplne prvá hra Angry Birds sa hlási o slovo svojim návratom, a to aj napriek tomu, že v obchodoch s aplikáciami nájdete hneď niekoľko pokračovaní. Napriek tomu sa stále nájde niekoľko fanúšikov, ktorým prvý diel chýba. Herné štúdio stojace za vývojom Angry Birds vo svojom vyhlásení vysvetlilo, prečo stiahlo prvú časť tejto hernej série z obchodov s aplikáciami. Hlavným dôvodom bol už zastaraný herný engine, ale aj dizajn hry. To zároveň robilo problémy s podporou aplikácie. Riešením by mohlo byť aj to, že vývojár by nechal hru bez podpory, ale onedlho by si ju aj tak už takmer nikto nenainštaloval, nakoľko novšie operačné systémy v smartfónoch by nedovolili hru nainštalovať.

Preto sa spoločnosť Rovio rozhodlo hru stiahnuť z jednotlivých obchodov s aplikáciami a hrami. Našťastie fanúšikovia hry nemusia byť smutný. Herné štúdio hru modernizovalo, aby ju bolo možné nainštalovať na smartfóny s novšími operačnými systémami. Vylepšená verzia hry Angry Birds používa moderný engine Unity. Vylepšený bol aj dizajn hry, ale aj herné mechanizmy. Možným sklamaním pre fanúšikov prvého dielu bude asi inštalácia hry s podmienkou jej kúpy. Vývojár si za hru pýta 99 centov, našťastie je toto jediná investícia do hry a žiadne ďalšie nákupy už nebudú. V cene je zahrnutý aj bonusový obsah.

Zdroj: Engadget,