Android Ready SE - Nová aliancia pod taktovkou Google

Google chce pomocou novej aliancie spropagovať a rozšíriť využitie čipu Titan M.

Spoločnosť Google nasadzuje do svojich Pixel smartfónov bezpečnostné čipy Titan M od roku 2018. Tieto čipy majú na starosti nezávisle na použitom procesore smartfónu, overovať nainštalovaný systém, prípadne ukladať šifrovacie kľúče. Technologický gigant teraz chce rozšíriť využitie tohto čipu a následne ho spopularizovať, pričom jedno z jeho nových využití by bolo napríklad ukladanie bezpečnostných pasov a identifikačné karty, čím by sa v podstate stal smartfón bezpečnostným zariadením, keďže by zariadenie poskytovalo kľúče k týmto funkciám.

Spoločnosť sídliaca v Mountain View sa preto rozhodla založiť alianciu s názvom Android Ready SE, kde pod skratkou SE sa skrýva označenie Secure Elements. Google by spolu s dodávateľmi SE čipov a výrobcami zariadení zapracovalo na rozšírení aplikovania a využitia týchto čipov v reálnom živote, pričom technológie na to určené majú byť vydávané pod Open-Source licenciou. Táto aliancia už vydala prvý applet, ktorý spolupracuje s SE čipom. Spomínaný nástroj má názov StrongBox a slúži na ukladanie kryptografických kľúčov.

Google si vie predstaviť využitie tohto čipu v smartfónoch, napríklad aj ako kľúč od auta, či mobilný vodičský preukaz. V prvom prípade sa Google snaží dobehnúť Apple, ktorého smartfóny sa už dajú použiť ako digitálny kľúč od automobilu. Spoločnosť pritom už spomína, že má aj prvé dohody s výrobcami smartfónov, kde budú tieto čipy nasadené.

Zdroj: Engadget,