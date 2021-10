Android 12 prichádza aj ako AOSP

Google aj tento rok uvoľňuje svoj mobilný operačný systém v rámci projektu AOSP.

Americká spoločnosť Google, ako každý rok, tak aj tento, uvoľňuje mobilný operačný systém Android 12 pod licenciou Apache License 2.0. To umožňuje vývojárom a spoločnostiam slobodne upravovať mobilný OS. Vývojári vďaka tomu môžu slobodne upravovať systém bez toho, aby museli priamo narábať so zdrojovým kódom. Takto môžu nezávislí vývojári aj producenti smartfónov uvoľňovať svoj modifikovaný mobilný systém. To znamená, že onedlho môžeme očakávať modifikované verzie OS Android 12 pre svoje zariadenia.

Dá sa predpokladať, že mnoho nezávislých vývojárov začne aktívne modifikovať AOSP verziu na svoj obraz. Medzi najpopulárnejšie alternatívne verzie Androidu patrí aj projekt LineageOS, na ktorom základe pracuje veľa vývojárov a modderov. Google bude počas životného cyklu Androidu priebežne aktualizovať systém, aj keď pravdepodobne začali práce na nástupcovi - Android 13. Zaujímavosťou je, že Google prvýkrát uvoľnil novú verziu systému skôr, než aby bola najskôr uvoľnená pre zariadenia Pixel, kde sa očakáva uvoľnenie systému až v priebehu najbližších týždňov.

Pár hodín od uvoľnenia sa už objavila aj prvá "custom" ROM pre zariadenie Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro.

Zdroj: XDA-Developers,