Android 12 prešiel už do 4. bety, finálna verzia sa blíži

Google pomaly, ale isto finišuje s vývojom operačného systému Android s poradovým číslom dvanásť.

Štvrtá beta verzia pripravovaného mobilného operačného systému Android 12 neprináša v podstate žiadne novinky. Namiesto toho ide už len o skúšku stability systému pred finálnym vydaním. To znamená, že by malo ísť o posledné skúšobné vydanie systému. Verzia je zameraná na odladenie celkového výkonu a stability systému. Google zároveň odporučil všetkým vývojárom, aby prešli na túto beta verziu s tým, aby na nej otestovali svoje aplikácie. To tvorcom systému umožní overiť funkčnosť všetkých modulov systému, medzi ktoré patria napríklad panel ochrany osobných údajov alebo indikátory fotoaparátu a mikrofónu.

Nový systém si môžete vyskúšať aj vy, presnejšie ak máte podporované smartfóny Google Pixel, OnePlus, Asus, Xiaomi, Sharp, ZTE a Realme. Ohľadne výrobcov smartfónov mimo rady Pixel, má každý výrobca svoj vlastný program beta testovania novej verzie systému. Zaujímavosťou je aj vyskúšanie si štvrtej beta verzie systému na zariadeniach AndroidTV. Tvorca systému zároveň predpokladá, že vydanie finálnej verzie by malo prísť do pár týždňov a vydanie verzie pre verejnosť by malo pravdepodobne prebehnúť počas mesiaca september.

Zdroj: AndroidAuthority, Gizchina,