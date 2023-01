Americký štát chce zakázať predaj elektromobilov do roku 2035!

Štát chce týmto krokom zachrániť pracovné miesta.

New York a Kalifornia chcú úplne zakázať predaj spaľovacích automobilov. Lenže v rámci Spojených štátov amerických sa objavil jeden štát, ktorý ide proti prúdu. Tým štátom je Wyoming. Tamojší zákonodárny zbor totiž uvažuje o plnom zákaze predaja elektromobilov do roku 2035. Pritom sa jedná o spoločnú rezolúciu Senátu, ktorá získala podporu Senátu štátu a Snemovne reprezentantov. Za návrhom stojí skupina senátorov vedená Jimom Andersonom, podľa ktorého je Wyoming hrdým a ceneným štátom pre ropný a plynárenský priemysel. Tento priemysel prispel nemalými financiami do štátnej pokladnice.

Senátor Andersen vidí problém rýchleho nástupu elektromobilov, ktorý môže naraziť na problém s malým počtom nabíjacích staníc. V prípade rýchleho budovania nabíjacích staníc hrozia problémy s dodávkou elektrickej energie, čo by mohlo viesť k budovaniu nových elektrární. Senátori združení okolo Andersona vyzývajú obyvateľov svojho štátu a predajcov, aby obmedzili nákup a predaj elektromobilov. Zákaz má ale čisto symbolickú formu a toto uznesenie sa má dostať cez ministra zahraničia Wyomingu až k americkému prezidentovi Bidenovi.

Senátori chcú týmto uznesením poukázať hlavne na ekonomické problémy tohto štátu, za ktoré môže postupne sa zmenšujúci odbyt ropy. Wyoming zatiaľ nie je pripravený na prechod k zeleným technológiám.

Zdroj: Engadget,