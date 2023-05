Americký start-up chce vyrobiť univerzálnych robotov pre rôzne potreby

Start-upová spoločnosť získala na svoj cieľ štedrú dotáciu.

Americká start-upová spoločnosť Figure získala dotáciu vo výške 70 miliónov dolárov (približne 65 025 100 eur). Za dotáciou st9ja investori zo spoločnosti Parkway Venture Capital. Firma má v pláne využiť investované peniaze na urýchlenie výskumu, vývoja a následnej výroby autonómného humanoidného robota. Podľa informácií spoločnosti by mal byť prvý robot predstavený v priebehu nasledujúcich mesiacov. Celková hodnota firmy, ktorá sa chce presadiť robotmi zatiaľ nie je známa. Napriek tomu nemenovaný interný zdroj tvrdí, že start-up má hodnotu takmer 400 miliónov dolárov (cca. 371 760 000 eur).

Spoločnosť Figure sídli v Kalifornii a snaží sa vytvoriť univerzálneho autonómneho humanoidného robota, schopného vykonávať rôzne úkony. Svoje využitie by mali nájsť od maloobchodu až po veľkoobchod. Spoločnosť má už vykonávať obchodné jednania s rôznymi obchodnými spoločnosťami, kde by mohli jej roboti nájsť uplatenie. Humanoidi by časom mali byť schopní interagovať s okolím, pričom sa majú priebežne učiť a prispôsobovať. To je podľa spoluzakladateľa spoločnosti - Archera Aviationa ich výhodou, oproti konkurencii v podobe Boston Dynamic a Amazon Robotics.

Ciele spoločnosti Figure sú jednoznačne ambiciózne a to, či uspejú je len a len otázkou času.

Zdroj: Gizchina,