Americký FedEx presmeroval zásielky Huawei do USA

Správa agentúry Reuters hovorí, že čínska firma Huawei prehodnocuje vzťah s americkou zásielkovou službou FedEx. Dôvodom je nevysvetliteľné presmerovanie niekoľkých balíkov, ktoré namiesto do Huawei putovali v jednom prípade do USA a v druhom došlo k pokusu o podobné presmerovanie.

Zdroj Huawei pre Reuters popísal, že išlo o dva balíky, ktoré boli odoslané službou FedEx z Japonska do centrály Huawei v Číne a americká firma ich poslala do USA. Išlo o dve zásielky z Tokia zaslané 19. a 20. mája, ktoré skončili v Memphise, Tennessee, ústredí americkej spoločnosti. Druhým prípadom bol pokus o presmerovanie zásielky z Vietnamu do pobočiek Huawei. V tomto prípade išlo o dve zásielky z Hanoja vo Vietname zaslané 17. mája do kancelárií Huawei v Singapure a Hongkongu. Tieto zásielky boli 21. mája zadržané na pobočkách FedEx v Singapure a Hongkongu kvôli výnimkám v doručení. FedEx odmietol špecifikovať, čo táto výnimka znamenala.

Huawei ukázal reportérovi Reuters oznam, ktorý dostala pobočka Huawei v Singapure pri pátraní po nedoručenom balíku 22. mája. V ozname sa doslova hovorí, že pobočka FedEx v Singapure zadržala zásielku na základe nariadenia z centrály FedEx a že teraz prebieha proces jej zaslania do USA. Podľa Huawei, vietnamské balíky mali byť presmerované do USA doručovateľom FedEx, ktorý však pre nich len pracoval na dohodu. K presmerovanie nedošlo, keďže tento pracovník vraj odmietol splniť príkaz FedEx-u. Komentár čínskej firmy hovoril, že vo všetkých štyroch prípadoch išlo o dokumenty a že zásielky neobsahovali žiadnu technológiu.

Vyjadrenie firmy nespomínalo žiadne súvislosti so sankciami, dokonca zdroj agentúry odmietol špekulovať na túto tému. Hovorca Huawei Joe Kelly tvrdí, že stratili dôveru v spoľahlivosť zásielkovej služby. Hovorkyňa FedEx Maury Donahue však vinu pripisuje zákazníkovi, keď tvrdí, že balíky boli zle označené. Výslovne spomína, že žiadny subjekt nenariadil FedEx-u, aby boli zásielky presmerované. K správe sa nevyjadrilo ani Ministerstvo obchodu Spojených štátov, či prípad súvisí so sankčnou vojnou USA proti Huawei. Prípad začal vyšetrovať aj čínsky poštový regulačný úrad. Agentúre Reuters sa však nepodarilo zistiť od úradu komentár.

Zdroj: Reuters