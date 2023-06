Podľa US AirForce sú tieto informácie nepravdivé.

Podľa mnohých spravodajských portálov malo americké letectvo sledovať sériu simulácií chovania umelej inteligencie, ktorá mala "zabiť" svojho nadriadeného. Príbeh o týchto simuláciách mal odoznieť na medzinárodnom summite v Londýne pod názvom Future Combat Air & Space Capabilities. V rámci diskusie mal odznieť aj článok s názvom "AI - je tu už SkyNet?", kde mali autori diela rozprávať o prezentácii amerického plukovníka - Tuckera "Cinco" Hamiltona. Ten mal hovoriť o simulácií, podľa ktorej mal dron vybavený umelou inteligenciou začať "vnímať" príkazy od človeka, brániace mu vykonať úlohu. AI mala zakázané zabiť svojho veliteľa, ale namiesto toho zničila riadicu vežu, čím operátovi zabránila zasahovať dronovi do splnenia cieľa.

Tejto správy sa samozrejme chytili médiá, akými sú napríklad The Guardian, alebo Vice, ktoré nakoniec príbeh stiahli. Onedlho sa po zverejnení správy začali objavovať názory spochybňujúce pravosť príbehu. "Pravdou" nakoniec malo byť, že armáda mala len testovať hypotetický scenár. Neskôr sa k tejto správe vyjadril aj Hamilton, podľa ktorého pravdepodobne došlo k nepresnému popisu situácie a správne malo byť použité slovné spojenie "myšlienkový experiment". Rýchle šírenie "senzácie" zároveň ukázalo, ako rýchlo sa stávajú podobné príbehy "virálnymi" a to aj napriek tomu, že sa nemusia zakladať na pravde. Na správu malo reagovať aj niekoľko odborníkov, ktorým nedávalo zmysel už len to, prečo by ardmáda vyvíjala umelú inteligenciu shopnú obrátiť sa voči svojim tvorcom.

