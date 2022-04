Americké vesmírne sily budú používať digitálne dvojča Zeme na simuláciu kolízií

Američania chcú simulovať rôzne kolízie vesmírnych objektov v okolí našej planéty.

Americké vesmírne sily chcú pomocou simulácie našej planéty sledovať rôzne katastrofické scenáre, ktoré by mohli nastať na blízkej orbite. Za vývojom "dvojčaťa" Zeme má stáť americká softvérová spoločnosť Slingshot Aerospace. Simulácia by mala byť založená na skutočnej fyzike, s tým že tieto objekty budú sledované v reálnom čase. Vďaka čomu armáda bude môcť vytvárať rôzne katastrofické scenáre, pričom môže plánovať reakcie na ne v dostatočnom predstihu. Ak by sa daná situácia náhodou odohrala v skutočnom svete.

Výskumníci tak môžu napríklad sledovať kolíziu dvoch satelitov a navrhnúť reakciu na túto situáciu. Okrem toho môže simulácia slúžiť aj na efektívnejšie a bezpečnejšie stanovenie orbitálnych dráh budúcich satelitov na orbite. Samozrejme vesmírne sily budú využívať digitálne dvojča Zeme aj na simuláciu vesmírnych konfliktov medzi krajinami.

Spoločnosť Slingshot Aerospace zároveň získala 36 mesačný kontrakt za 25,6 miliónov dolárov (približne 23 050 240 eur). Pričom vďaka financovaniu môže spoločnosť spustiť aj pilotný program simulačnej platformy pre vzdelávanie a výuku zamestnancov vesmírnych síl.

Zdroj: Engadget,