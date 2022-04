Americké námorníctvo prenieslo vzduchom 1,6 kW energie

Prenos sa uskutočnil na vzdialenosť jedného kilometra. Nikola Tesla by sa potešil.

Vedcom pracujúcim pod americkým námorníctvom sa podarilo, ani nie rok po začatí projektu, preniesť bezdrôtovo elektrickú energiu. Presnejšie sa o prenos postarali vedci z výskumného centra - U.S. Naval Research Laboratory (NRL). Samozrejme, než dôjde ku komerčnému využitiu, bude táto technológia primárne využívaná armádou Spojených štátov amerických. Vďaka tomu môže byť distribúcia elektrickej energie oveľa jednoduchšia, nakoľko nebude potrebné "tahať káble", prípadne riešiť prístup k elektrickej energii zo zdrojov na neznámom území.

Technológia dostala názov Safe and COntinuous Power bEaming – Microwave (SCOPE-M). Vedci bezdrôtový prenos energie demonštrovali hneď na dvoch miestach - The Haystack Ultrawideband Satellite Imaging Radar (HUSIR) a U.S. Army Research Field v Marylande. Vysielač sa nacházal na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prenos prebiehal pomocou mikrovĺn na frekvencii 10 GHz, ktoré sú bezpečné pre živé organizmy.

Samotný prenos energie je vo svojej podstate jednoduchý. Energia je privedená na vysielač, ktorý ju vyžiari vo forme tenkého lúča zloženého z mikrovĺn. Na druhej strane sa nachádza prijímač, vybavený usmerňovacou anténou, kde sa o premenu mikrovlnnej energie na elektrickú energiu, stará zariadenie s výkonnou usmerňovacou diódou. Výskumníkom sa v Marylande podarilo preniesť pomocou tohto systému až 1,6 kW energie. Bezdrôtový systém tak prekonal aj očakávania vedcov, keďže úspešnosť prenosu bola väčšia než predpokladaných 60 percent z celkového vyžiareného výkonu.

