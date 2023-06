Americká vláda má nakupovať osobné údaje svojich občanov

Máte súkromie na internete? Jasné že nie!

Myslieť si, že na internete sme v bezpečí a máme súkromie si myslí asi už len málokto a skôr ide len o to, koľko o nás vedia spoločnosti, prípadne vlády. Predaj osobných údajov získaných z návštev rôznych webových stránok, či používania aplikácií v telefónoch je pre rôzne firmy lukratívnym biznisom. Samozrejme vedieť viac o svojich občanoch, prípadne o obyvateľoch zahraničných krajín chcú aj vlády po celom svete. Tu nastupujú "paradoxy", ktorých je pomerne viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Európska únia si zakladá na ochrane súkromia (GDPR), ale na druhej strane chce, aby komunikačné služby vypli šifrovanie komunikácie. Spojené štáty americké síce nechcú, aby aplikácia TikTok vynášala údaje Američanov na čínske serveri, ale aby ostali na domácej pôde, ale to, čo s nimi bude ďalej sa už nejak nehovorí.

Pri USA sa ešte zastavíme, lebo podľa nedávno zverejnených dokumentov, majú štátne orgány nakupovať z tretieho sektora (súkromné a akciové spoločnosti) osobné údaje. Takže štátne bezpečnostné služby v podstate nemusia riešiť často komplikované súdne povolenia, ale namiesto toho im stačí nakúpiť balíček dát napríklad od giganta Google, ktorý vie, kde a ako sa pohybujete. To môže byť napríklad v štátnych "rukách" pomerne nebezpečné, nakoľko v tomto prípade nie je všeobecná kontrola, ale štátna vám priamo zasahuje do súkromia, a vie čo hľadáte na internete, aké sú vaše zvyklosti, čo kupujete, predávate a podobne.

S týmito informáciami prišiel americký Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby (ODNI), pričom údaje majú pochádzať zo súkromných smartfónov a počítačov amerických občanov. Dá sa predpokladať, že podobne postupujú aj iné štátne bezpečnostné agentúry a keďže peniaze hýbu svetom, spoločnostiam nebude robiť veľký problém predať tieto údaje v podstate komukoľvek, kto dobre zaplatí. V prípade, že sa pýtate, čo môžete spraviť pre vašu ochranu? Odpoveď je jednoduchá - nemôžete nič. Vidia vás mestské kamery, kamery v obchodoch a používaním smartfónu a počítača ste v podstate videný a počutý tiež. Postupným začleňovaním umelej inteligencie do našich životov bude situácia ešte horšia.

