Americká raketa SLS možno poletí už túto stredu!

Podľa NASA by mohla raketa Space Launch System letieť do vesmíru už túto stredu.

Americká vesmírna agentúra NASA uviedla minulý piatok (11. 11. 2022), že by ich raketa mohla letieť do vesmíru už túto stredu, teda 16. novembra 2022. Je tak podľa slov inžiniera Jimma Freea, ktorý vedie výskum prieskumných systémov pre NASA. Raketa by mohla štartovať túto stredu o 7:04 nášho času z Kennedyho vesmírneho strediska. Podľa Freea, je raketa stavaná na to, aby odolala rôznym poveternostným podmienkam a jej štartu by už nemalo nič brániť. "Hrať do karát" by mala aj predpoveď počasia, ktorá sľubuje priaznivé poveternostné podmienky. Tie sa majú síce približovať k limitom, ale nemajú ich prekračovať. Nárazy vetra majú dosahovať rýchlosť 150 km/h. Konštrukčne by mala raketa SLS zvládnuť rýchlosť vetra až do 156 km/h.

Inšpektori NASA počas kontroly nemali odhaliť žiadne závažné vonkajšie poškodenia rakety Space Launch System. Interné systémy rakety neboli podrobené kontrole, ale inžinieri vyjadrili dôveru v kvalitne vykonanej práce. Raketa mala podľa inžiniera Freea bez problémov odolať búrke s názvom Nicole. Teraz len ostáva veriť, že Space Launch System poletí do vesmíru na tretí pokus. V prípade objavenia technickej chyby, by muselo dôjsť k odloženiu štartu. Najbližší možný štart vesmírnej rakety by bol až 19. novembra, teda o tri dni neskôr voči pôvodnému termínu. Existuje aj hraničný termín, ktorým je 25. november, teda deň po americkom Dni vďakyvzdania.

Zdroj: ArsTechnica,