Americká armáda si patentovala niekoľko zaujímavých vynálezov!

Vďaka patentu by bola možná stavba vesmírnych lodí a nie len to!

Jedno je isté! Na svete prebiehajú výskumy, o ktorých sa možno nikdy nedozvieme. Potom sa kde-tu objavia nezvyčajné teórie, až konšpirácie, snažiace sa objasniť neznáme udalosti. Pomerne nedávno sa objavila séria zaujímavých patentov divízie americkej armády - Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD). V prípade realizácie týchto patentov by mohli Spojené štáty americké "zamiešať" s rozložením síl na svete. Minimálne jeden z nich stojí za zmienku. Je ním High Energy Electromagnetic Field Generator (HEEMFG), teda Vysoko energetický generátor elektromagnetického poľa, pretože tento prístroj by mal byť schopný generovať obrovské množstvo energie.

O zverejnenie týchto patentov sa postaral Brett Tingley zo stránky The War Zone, na základe zákona umožňujúceho slobodný prístup k informáciám. Patent zároveň obsahuje sekciu, ktorá sa venuje aj konštrukcii kompaktného fúzneho reaktora, ale ako vieme, fúzne reaktory majú zatiaľ ďaleko od dokončenia. Napriek tomu sa má časť patentu zaoberať využitím fúzneho reaktora, ako súčasť zbrane nazvanej “Spacetime Modification Weapon". Podľa interných dokumentov amerického námorníctva má vypadať najsilnejšia ruská bomba - Car oproti tejto bombe ako petarda.

Ďalej sa má v patente spomínať využitie HEEMFG aj ako formy pohonu, načo naráža webová stránka The National Interest, založená bývalým americkým prezidentom - Richardom Nixonom. Za vývojom niektorých patentov má byť zodpovedný vedecký pracovník amerického námorníctva - Dr. Salvatore Pais. V denníku The National Interest sa mal k tejto téme vyjadriť aj technologický dôstojník US Naval Aviation Enterprise - Dr. James Sheehy s tým, že USA nie je jedinou krajinou na svete, ktorá pracuje na podobných zbraniach a strojoch. Pritom mal narážať na hlavného konkurenta - Čínu.

Návrh kompaktného fúzneho reaktora sa mal objaviť aj v prestížnom vedeckom časopise - IEEE TPS, čo by malo dodať na vierohodnosti tohto vedca. To, či sa niektorý z patentov stane realitou je veľkou otázkou, tak isto aj pravdivosť informácií. Na druhej strane netreba zabúdať, že taký Nikola Tesla priniesol svetu vynálezy, ktoré sa postupne realizujú až v našej dobe. Za všetky jeho patenty stojí spomenúť napríklad bezdrôtový prenos elektrickej energie, teda technológia, ktorá sa až teraz začína postupne presadzovať.

Zdroj: Asiatimes,