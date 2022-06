Americká armáda bude mať prenosný reaktor

Spoločnosť BWXT Technologies získala miliónový kontrakt na výrobu prenosného jadrového reaktora.

Americká armáda chce byť týmto spôsobom menej závislá na fosílnych palivách a to hlavne v oblastiach, kde je prístup k týmto zdrojom značne obmedzený. Pritom sa armáda zaviazala byť plne elektrická do roku 2050, presnejšie sa má tento prísľub týkať zatiaľ vozového parku. Nabíjať batérie bude treba aj v oblastiach, kde je prístup k elektrickej energii nedostatočný. Preto sa americké ministerstvo obrany rozhodlo nájsť spoločnosť, ktorá bude schopná skonštruovať prenosný atómový reaktor. Náročným výberovým konaním nakoniec úspešne prešla spoločnosť BWXT Technologies.

Pripravovaný reaktor by mal byť vysokoteplotný, typu HTGR, kde sa o chladenie bude starať plyn. Reaktor by mal mať výkon od 1 MWe do 5 MWe. Palivom by malo byť TRISO, teda vysokokvalitné palivo s nízkym obsahom uránu (HALEU). Toto palivo má byť schopné odolať vysokým teplotám a zároveň má nízke environmentálne zaťaženie. Spoločnosť má navrhovať prenosný reaktor kompletne sama, pričom má spĺňať prísne normy ISO. Na konštrukcii reaktora firme pomáhajú aj ďalšie spoločnosti - Torch Technologies, Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman a Rolls-Royce LibertyWorks.

Reaktor by mal byť schopný sa vtesnať do prepravného kontajnera s dĺžkou šiestich metrov. Vďaka tomu má byť ľahko prenosný či už po vode, vzduchu alebo zemi. Na mieste by mali byť technici schopní skonštruovať ho do 72 hodín. Po skončení operácie, by ho mala armáda demontovať do siedmych dní, nakoľko musia počkať kým reaktor vychladne. Palivo pre reaktor bude nutné prepravovať oddelene.

Prvé prototypy chce spoločnosť BWXT Technologies dodať do výskumného laboratória v meste Idaho už o dva roky.

