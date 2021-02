Americká administratíva nezruší sankcie voči Huawei

Bidenova administratíva nevidí žiadny dôvod pre zrušenie sankcií uvalených na Huawei.

Gina Raimondo, kandidátka na ministerku obchodu v USA, uviedla, že nevie o žiadnom dôvode, prečo by mali byť sankcie na Huawei zrušené. Ako uviedla, nevie o žiadnom ďalšom dôvode, prečo by z toho zoznamu, mali byť vylúčené nejaké iné čínske spoločnosti. Raimondovú požiadali v písomných dotazoch republikánskych senátorov, aby odpovedala na to, či dostane licenciu na výrobu pomocou amerických technológií spoločnosti Semiconductor Manufacturing International Corp., Hangzhou Hikvision a ďalšie.

Keď sa jej 26. januára v Senáte USA pýtali, či Huawei ponechá na zozname zakázaných spoločností, tak uviedla, že sa výslovne nezaväzuje ponechať Huawei na zozname. Výbor pre obchod, vedu a dopravu v Senáte v stredu hlasoval pri pomere hlasov 21:3 pre jej nomináciu na ministerku obchodu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia následne znovu potvrdil nesúhlas krajiny s americkými bezpečnostnými obmedzeniami ich spoločností. Kandidátka na ministerku obchodu USA, Gina Raimondo tiež v písomných odpovediach uviedla, že ona a minister zahraničia Antony Blinken sa dohodli na použití vládnych prostriedkov na prijatie opatrení proti dovozu výrobkov vyrobených na účely nútenej práce v severozápadnom regióne Sin-ťiang.

Blinken už skôr vyhlásil, že sa čínska politika dopúšťa genocídy voči jej moslimskej menšine, čím mal zrejme na mysli genocídu voči Ujgurcom. Zmena americkej administratívy teda, zdá sa, neprinesie zmenu prístupu ku čínskej spoločnosti Huawei, pričom viacero jej fanúšikov môže byť sklamaných. Treba tiež dodať, že na rovnakom blackliste je už aj ďalšia čínska spoločnosť (Xiaomi), ktorú takisto čaká podobný osud ako Huawei (telefóny bez Google Mobile Services a ďalšie). Kam zájde až politika USA a ich sanckiách ukáže čas.

