AMD vracia úder, s novinkou poráža RTX3090!

AMD totálne podpálilo rybník svojmu konkurentovi – NVIDIA. Predstavili nové grafické karty s veľmi agresívnym výkonom a hlavne ohromným výkonom. Medzi novinkami je „smart access memory“, ktorý prepája Ryzen RX5000 procesory a Radeony RX6000, čím dostane procesor špecifický prístup do pamäte grafickej karty. Procesor bude mať k dispozícii plnú grafickú pamäť, čo umožnilo zvýšiť výkon v hrách. AMD sa inšpirovali určite pri konzolách. Výkon vo vybraných hrách vzrástol od 5 – 11%.

AMD vyvinulo novú technológiu „Radeon Boost“, ktorá by mala opäť znížiť latencie v hrách, okrem toho technológia využíva dynamickú zmenu rozlíšenia. Každopádne DLSS je úplne iná a vyspelejšia technológia.

AMD uviedlo 3 novinky. Najviac prekvapí AMD Radeon RX6900XT, ktorý sa spoločnosti podarilo tajiť až do poslednej chvíle, aj keď boli predpoklady, že AMD nedávno na prezentácii procesorov neukázalo to najlepšie čo má – až do dnes.

Prvá uvedená grafická karta je Radeon RX 6800, ide o priamu konkurenciu pre RX3070 a RTX 2080 Ti. Obe karty by mala o niekoľko percent výkonu prekonať. Karta má 60 CU, a takt do 2.105 GHz, 128MB infinite cache a až 16 GB VRAM. TDP je na úrovni 250W. Cena je stanovená na 579 USD

Silnejšia karta je Radeon RX 6800XT, čo bude hlavný konkurent pre NVIDIA RX3080. Sľubovaný výkon prakticky kopíruje svojho konkurenta. Karta má 72 CU, a takt do 2.25 GHz, 128MB infinite cache a až 16 GB GDDR6 VRAM. TDP je na úrovni 300W. Cena je stanovená na 649 USD. Obe karty budú dostupné od 18.11.2020.

Absolútny hit môže byť Radeon RX 6900XT, ktorá sľubuje o pár % vyšší výkon ako RTX3090. V skutočnosti je výkon oboch kariet ako cez kopírak. Kde bude karta strácať sú však hry s aktívnym Raytracingom. Novinkou je „RAGE MODE“, čo je automatické pretaktovanie a maximalizovanie výkonu karty. Cena je neuveriteľných 999 USD. S aktívnym „rage“ módom a smart access bude výkon prekonávať RTX3090. Karta má 80 CU, a takt do 2.25 GHz, 128MB infinite cache a až 16 GB GDDR6 VRAM. TDP je na úrovni 300W. Táto karta bude dostupná od 8.12.2020.

Zdroj: AMD