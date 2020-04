AMD v roku 2022 - USB 4.0 či DDR5

Na web unikla zaujímavá AMD roadmapa – naznačuje príchod DDR5 pamätí či natívnu podporu USB 4.0.

Interná AMD roadmapa ukazuje kedy dorazí DDR5 a podpora USB 4.0 priamo v čipsete – bude to v roku 2022 s príchodom ZEN4 – GENOA. Zahraničný web Gamers Nexus sa dostal k pomerne zaujímavým poznatkom. Nová generácia procesorov ZEN4 bude postavená už na 5 nm procese a príde v roku 2022. Okrem toho sa spomína, že procesory budú aj naďalej podporovať PCIex 4.0, 5.0 je tak nedohľadne.

Maximálna priepustnosť pamätí sa zvýši až na 8400 MT/sek („8400MHz“), oproti dnes oficiálnym 3200 MHz, aj keď reálne sú dostupné frekvencie pri napätí 1.35V aj cez 4000MHz+. Takáto priepustnosť bude znamenať 67.2GB/sek a po pretaktovaní ešte viac. Klasické dvojkanálové zapojenie prinesie pekných 134GB/sek, čo sa už vyrovná starším grafikám pri 128 bit a GDDR5. 4-kanálové zapojenie bude mať impozantných 267GB/sek. a 8-kanálové až 538GB/sek.

Napätie DDR5 bude len 1.1V a hustota modulov by mala mať od 2Gb do 16Gb. V súčasnosti je to 8Gb-64Gb. Očakáva sa, že sa vo väčšom začnú pamäte používať už ďalší rok. LPDDR5 využívajú napríklad už nové Samsungy S20.

Zdroj: gamersnexus