AMD uvedie vylepšené grafické karty, budú opäť drahšie

Spoločnosť AMD sa pomaly chystá uviesť vylepšenú radu grafických kariet AMD RX 6000. Uvedenie by malo byť v priebehu najbližších 2 mesiacoch.

Trh s grafickými kartami je dlhodobo, hlavne z dôvodu narušenia dodávateľských reťazcov, pre pandémiu či kvôli enormne rastúcim nákladom narušený. Ceny kariet už zaručene nebudú na úrovni MSRP ani pred-covidovej úrovne. Síce sa situácia pomaly zlepšuje, nepomáha tomu zase stále silný Bitcoin. Je totiž známe, že pomerne väčšia časť kariet končí u minerov. AMD mali dostupnosť kariet výrazne horšiu než to bolo v prípade NVIDIA, čo malo za následok tiež pokles trhového podielu. NVIDIA uviedla z dôvodu konkurencie ešte vylepšené verzie kariet s väčšou pamäťou či širšou pamäťou (napr. 3070 Ti, 3080 12G a 3090 Ti či dokonca RTX 2060 12G), aby si potvrdila dominanciu.

údajne nová VGA RX 6950XT

AMD však nechce stať v úzadí a najbližšie týždne uvedie vylepšené karty novej rady RX 6x5x. Tieto karty dostanú rýchlejšie pamäte a mali by byť uvedené RX 6950 XT, RX 6750 XT a RX 6650 XT. Nové modely dostanú rýchlejšie 18Gbps GDDDR6 pamäte (možno ešte viac pretaktované), plus možno uvidíme aj viac odomknuté jadrá. Ceny by mali byť vyššie o 50 USD. Ak teda očakávate výrazne zlacňovanie kariet a hlavne ceny okolo MSRP, nemá zmysel čakať. Na druhej strane sa znova ozýva Bitcoin a tak dopyt od minerov môže zase porásť.

Zdroj: rôzne