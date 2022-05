AMD si patentovalo nástroj na automatické pretaktovanie RAM

Podľa spoločnosti má nová technológia chrániť taktovačov pred poškodením svojich počítačov.

Výrobca procesorov AMD si mal nedávno podať patentovú prihlášku, kde sa má nachádzať popis systému pre automatické pretaktovanie RAM modulov. Podľa spoločnosti má tento patent priamo chrániť taktovačov, keďže pretaktovávanie je samo o sebe delikátnym procesom a hrozí pri ňom poškodenie jednotlivých komponentov. Napriek tomu existuje na svete plno "overclockerov", ktorí sa tejto záľube nadšene venujú a snažia sa dosiahnuť čo najvyšší výkon zo svojej zostavy. Nový patent by mal v prípade uvedenia do praxe taktovačom pomôcť vykonávať taktovanie "bezpečnejšie".

Nový systém má otestovať osadené RAM moduly a následne ich vyladiť na čo najvyšší výkon. Vďaka tomu by malo prísť k uľahčeniu práce pre taktovača, keďže sa pomocou systému vyhne pracnému konfigurovaniu modulov. Vo svojej podstate spoločnosť AMD svojou novinkou vykoná takmer jeden proces za vás. Systém otestuje hneď niekoľko konfigurácií nastavenia frekvencií a zároveň zabezpečí, aby prešli testom stability. Následne tieto konfigurácie systém spracuje na čo najextrémnejšie hodnoty pre absolvovanie testu.

Patent veľmi nezachádza do detailov, týkajúcich sa napätia pamätí. Dá sa teda predpokladať, že spoločnosť AMD má v pláne zachovať predvolené hodnoty SPD. Zatiaľ nie je známe ani to, kedy bude nová technológia uvedená do praxe. Ostáva len veriť, že bude možné tento systém bezpečného pretaktovania RAM modulov vypnúť.

Zdroj: Neowin,