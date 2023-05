AMD a Microsoft sa chcú postaviť voči dominancii Nvidie

Obe spoločnosti chcú spoluprácou narušiť dominanciu Nvidie.

Umelá inteligencia aktuálne zažíva veľkú popularitu. Niektoré spoločnosti sa ňou rozhodli nahradiť aj niektoré pracovné pozície. Na pozadí tohto celého "humbuku" sa odohráva konkurenčný boj, v ktorom momentálne vedie výrobca grafických kariet - Nvidia. Jej grafické a výpočtové procesory zažívajú nemalú dominanciu na trhu. To platí aj na segment týkajúci sa umelej inteligencie, kde má táto spoločnosť jednoznačne navrch. Konkurenčnej firme AMD sa až tak nedarí presadiť sa v tomto segmente so svojimi akcelerátormi pre AI - Instinct. Spoločnosť Nvidia môže "ďakovať" za masívne nasadzovanie jej knižniciam CUDA a urýchľovačov AI - Tensor.

Túto dominanciu chce prekaziť spojenectvo spoločností - Microsoft a AMD, čo by sa dalo povedať minimálne ako "čudné", keďže tvorca populárneho operačného systému, používa práve produkty Nvidie. Obe spoločnosti majú spolupracovať na zlepšovaní schopností umelej inteligencie. Táto spolupráca by sa mala údajne do istej miery prejaviť v projekte firmy Microsoft - Athena, čo má byť procesor vyvinutý pre použitie s AI. Tvorca OS Windows ale túto úvahu poprel. Spolupráca by mala Microsoftu pomôcť priniesť súkromnú AI chatGPT, pre firemných zákazníkov.

Dalo by sa povedať, že Nvidia je do určitej miery až monopolná, vďaka čomu si môže diktovať ceny. To na druhej strane môže využiť konkurencia, ktorá by mohla dokázať "podliezť" ceny Nvidie a toho by sa mohli "chytiť" spoločnosti zaoberajúce sa AI. Webová stránka Tom´s Hardware sa zaoberala porovnaním AI riešení spoločnosti Nvidia a AMD. Navrch mala (ako inak) Nvidia, pričom GPU AMD dosahoval menší výkon oproti konkurentovi. Tu treba ale dodať, že Nvidia mala navrch vďaka optimalizácii AI pre jej karty, ale svoj podiel viny má aj AMD. Tá by mala podľa Tom´s Hardware lepšie optimalizovať svoje ovládače.

