AMD FidelityFX Super Resolution prichádza na Xbox

Spoločnosť AMD nedávno oficiálne spustila svoju technológiu FidelityFX Super Resolution. NVIDIA už používa podobnú technológiu, ktorú nazýva DLSS od roku 2018, AMD prišlo so svojou alternatívou až teraz. Ide o upscaling resp. zvýšenie rozlíšenia, avšak s nižším vplyvom na výkon ako pri bežnom renderovaní v danom rozlíšení.

AMD FSR podporuje nielen na svojich kartách, ale aj konkurenčných od značky NVIDIA a podľa najnovších informácii podpora prichádza aj na konzoly. Konkrétne ide aktuálne o Xbox. Microsoft mal o podporu tejto technológii na svojej konzole záujem, teraz definitívne prichádza pre Xbox herných vývojárov prostredníctvom Game Developer Kitu.

Excited to continue our close partnership with @AMD and see what game developers can do with FidelityFX Super Resolution, available to preview in our GDK today for @Windows, @Xbox Series X|S and #XboxOne consoles. pic.twitter.com/A446cNRUug