AMD bude predávať procesory, ktoré sa nedostanú do Xboxu ako 4700S Desktop Kit

Spoločnosť AMD potichu začala ponúkať procesor AMD 4700S, ktorý sa dodáva do hernej konzoly Xbox. Tento čip sa dodáva ako APU do Xbox Series X a ak sa pri jeho výrobe vyskytnú problémy, vďaka ktorým je do konzoly nevhodný, AMD ho bude predávať samostatne.

AMD 4700S Desktop kit ponúkne komplexné riešenie – základnú dosku vo formáte mini-ITX, procesor, pamäť a chladenie. Procesor je založený na architektúre Zen 2, má 8 jadier a 16 threadov. AMD ponúka 8GB alebo 16GB GDDR6 integrovanej pamäte. GPU, ktorá je bežne súčasťou APU, je v tomto prípade defektná alebo znefunkčnená. Pre fungovanie je nutné použiť externú grafickú kartu, nakoľko na samotnej doske žiadne video výstupy nie sú. Počet kompatibilných grafických kariet je však obmedzený a zahŕňa nasledovné modely: Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580 a RX 590 a od NVIDIA GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti a GTX 1060.

Doska má dva SATA III porty, bohužiaľ M.2 absentuje. Ďalej 4x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen 2 a jeden USB 3.2 Gen 1. AMD odporúča použitie napájacieho zdroja s výkonom aspoň 250W, optimálne 300W.

Zdroj: Tom’s Hardware