Amazonu vykradajú zásielky s PlayStation 5

Ak ste zákazník Amazonu, je možné, že ste nedostali svoju konzolu PlayStation. Vykradli ich.

Zákazníci Amazonu sú sklamaní, pretože ich zásielky dorazili prázdne. Vzhľadom na to, aká je dostupnosť PlayStation 5 na trhu sa dalo očakávať, že sa mnoho konzol ukradne alebo dostane po bazároch na tzv. „trade“.

Amazon potvrdil, že sa balíky vykradávajú, pričom sa predpokladá, že tak robia samotní vodiči dodávok. Obchod tvrdí, že zasiahnutý je len veľmi malý okruh zákazníkov. Zákazníci dostávajú vykradnuté krabice nahradené častokrát adekvátnou váhou iným produktom, hračkou alebo nepoužiteľnou haraburdou. Časť objednávok tak skončila u zlodejov. O svoje konzoly prišli tiež prominentné osoby.

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I

Amazon bol po tomto kritizovaný, že používa len základnú pásku, namiesto bezpečnostnej „AMAZON“ pásky a nie je možné rozlíšiť či boli krabice otvorené alebo nie.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU