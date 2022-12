Amazon žiada o nápadité scenáre pre pokračovanie Hviezdnej brány, ale čo s tým má spoločné The Expanse?

Bude či nebude pokračovanie Hviezdnej brány?

Americká spoločnosť Amazon kúpou filmového štúdia Metro Goldwin Mayer (MGM) získala bohatú videotéku, čo zahŕňa aj filmové práva na veľa značiek. Jednou z takých značiek je aj populárny sci-fi seriál - Hviezdna brána (Stargate). Toho si je technologický gigant veľmi dobre vedomý a preto mal dať verejnú výzvu na dodanie scenárov pre znovu-naštartovanie tohto seriálu. Podľa všetkého chce Amazon úplne nový pohľad na značku ako takú, čo nie vždy dopadne dobre a ako fanúšik tohto seriálu sa začínam aj báť.

Vyzerá to tak, že spolutvorca seriálu - Brad Wright je odsunutý na "druhú koľaj", a to aj apriek tomu, že už má napísaný pilotný scenár pre pokračovanie značky. Pilot bol napísaný pôvodne pre spoločnosť MGM, predtým než bola kúpená Amazonom. Snahy o oživenie prekazila aj vírusová pandémia Covid-19. Technologický gigant namiesto toho oslovil autorov seriálu The Expanse - Fergusa a Ostbyho a J.J. Abramsa a jeho spoločnosť Bad Robot.

Zároveň sa vynára otázka, či nový seriál bude pokračovať v kanóne, alebo sa vydá vlastnou cestou,či dokonca nastane úplný reštart značky. Hviezdna brána má byť zároveň na zozname, podľa ktorého má táto značka pokračovať. Na tomto zozname sa nachádzajú aj značky James Bond, Rocky/Creed, RoboCop a Legally Blond.

Zdroj: GateWorld,