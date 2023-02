Amazon uvažuje nad kúpou MX Playeru

Indický trh začína byť čoraz zaujímavejší pre technologické spoločnosti.

Čínsky trh je pre väčšinu technologických spoločností veľmi zaujímavý. Lenže situácia medzi "západom" a Čínou je čoraz viac napätá a firmy sa začínajú "obzerať" po adekvátnej náhrade. Jednou z alternatív sa začína stávať India. Uspieť na tamojšom trhu sa snaží aj technologický gigant Amazon, ktorý má údajne v pláne kúpiť streamovaciu spoločnosť - MX Player. O tejto možnej udalosti informoval portál TechCrunch, s odvolaním na zdroje. Gigant Amazon má rokovať o obchode so spoločnosť Internet Times, ktorá službu vlastní s väčšinovým podielom.

Napriek tomu, majú byť šance na úspešný obchod údajne nízke. V prípade, že by obchod predsa len prešiel, tak by to spoločnosti Amazon pomohlo upevniť si pozíciu na indickom trhu. V tejto krajine už totiž prevádzkuje dve streamovacie služby - miniTV a Prime Video. Služba MX Player začala spočiatku ako aplikácia na prehrávanie videa, lenže s príchodom streamovacích služieb sa video prehrávač transformoval na stremovanie. Táto transformácia sa udiala v roku 2019 a zároveň v tom roku dostala spoločnosť investíciu od čínskeho giganta Tencent. Snahu kúpiť MX Player majú mať aj ďalšie dve nemenované spoločnosti.

Zdroj: Neowin,