Amazon má údajne pracovať na novom filme zo sveta Hviezdnej brány

To, o čom bude film zatiaľ nie je známe.

Seriál Hviezdna brána patrí medzi legendy sci-fi žánru. Bohužiaľ posledný seriál - Stargate: Universe z tohto fiktívneho sveta skončil v roku 2011 druhou sériou, ak nepočítame nízko-rozpočtovú minisériu Origins z roku 2018. Inak fanúšikom seriálu neostáva nič iné, len dookola pozerať to isté. V roku 2022 kúpil technologický gigant Amazon filmovú spoločnosť MGM (Metro Goldwyn Mayer) za 8,45 miliardy dolárov (približne 7 610 070 000 eur). Vďaka tejto kúpe získala spoločnosť Amazon aj filmové práva na Hviezdnu bránu. Od akvizície sa rozbehli rôzne fámy, niektoré nepravdivé, iné blízko pravdy. Už dlhšiu dobu sa hovorí, že nový vlastník by rád rozvíjal spomínaný filmovo-seriálový svet. Predpokladá sa, že by sme mohli očakávať aj prípadnú tvorbu komixov, kníh, hier a veľa iného obsahu.

Momentálne sa objavili informácie, ktoré treba skôr brať s nadhľadom. Pilotný scenár jedného z tvorcov seriálu - Brada Wrighta, pravdepodobne spoločnosť Amazon nevyužije. Zatiaľ nie je známe, či majiteľ značky urobí reštart série, alebo v nej bude pokračovať. Každopádne sa spomína, že by mal vzniknúť ako prvý film. To má zároveň súvisieť s prísľubom Amazonu, že chce ročne investovať do výroby filmov až 1 miliardu dolárov (približne 900 600 000 eur). Vďaka tomu by malo vzniknúť 12 až 15 filmov ročne. Na filme alebo seriáli by mali pracovať tvorcovia sci-fi seriálu The Expanse - Mark Fergus a Hawk Ostby. Očakáva sa, že bližšie informácie o tom, čo chce Amazon urobiť so značkou Stargate sa dozvieme až koncom tohto roka.

Filmové štúdiá spoločnosti Amazon by už mali pracovať na filmoch - Robocop, Ružový panter, The Thomas Crown Affair, ktoré by sa mali dostať do kín ako prvé.

