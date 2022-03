Amazon má pracovať na seriálovej podobe hry - God of War

Amazon Prime Video má údajne pracovať na spracovaní herného hitu do seriálovej podoby.

Momentálne rastie záujem o natáčanie herných adaptácii, čoho je dôkazom aj údajné spracovanie herného hitu s názvom God of War. Hoci málokedy sa podarí pretaviť hru do úspešného a hlavne kvalitného, či už filmového alebo seriálového spracovania. Momentálne má byť rozpracovaných hneď niekoľko adaptácií - Silent Hill, Gears of War, Call of Duty, The Last of Us, Fallout, Mass Effect, Twisted Metal, Cuphead a mnoho ďalších. Otázna je v tomto prípade výsledná kvalita.

Na tvorbe seriálu by sa mali podieľať Hawk Otsby a Mark Fergus, ktorí by mali mať na starosti adaptáciu. Na poste výkonného producenta by mal byť Rafe Judkins, ktorý produkoval populárny seriál The Expanse, ale aj The Wheel of Time. Okrem toho by sa na výrobe seriálu God of War mali podieľať aj spoločnostťi Sony Pictures Television a PlayStation Productions.

Najdôležitejšou otázkou je, kto bude hrať Kratosa, hlavnú postavu hry? Aktuálne padajú tieto mená: Jason Mamoa, prípadne Dave Bautista, ktorý má záujem hrať aj v seriáli Gears of War. Taktiež sa hovorí, že Dwayne Johnson by mal tiež hrať v Gears of War, ale spomína sa aj seriál Call of Duty: Modern Warfare.

