Amazon má nový plán pre návrat zamestnancov do práce, niektorým sa nebude páčiť

Home office je lákavý, málokto sa ho chce vzdať.

V čase pandémie Covid-19 prešlo veľa zamestnancov rôznych firiem na spôsob práce formou home-office. Pandémia ale skončila a spoločnosti by radi videli svojich pracovníkov vo svojich sídlách a pobočkách sedieť v kanceláriách. Proti tomu sa samozrejme zamestnanci začali ohradzovať. Niektoré firmy žiadajú plný návrat pracovníkov do kancelárií, iné sa snažia pre kompromis formou kombinovaného dochádzania do práce, napríklad na tri dni a ďalšie dva dni môže zamestnanec pracovať z domu. Amazon sa rozhodol ísť radikálnejšie v rámci svojho plánu návratu zamestnancov do kancelárií.

Technologický gigant od svojich zamestnancov vyžaduje, aby sa presťahovali bližšie k pobočkám, aby nemuseli toľko dochádzať. Teda ak bývajú v inom meste, musia sa presťahovať do mesta, kde má spoločnosť kancelárie. To samozrejme vyvolalo pomerne veľkú vlnu kritiky. Spoločnosť Amazon chce dosiahnuť to, aby zamestnanci boli tri dni v práci a dva dni pracovali z domu. Firma chce pracovníkom pomôcť so sťahovaním a bude individuálne posudzovať prípad od prípadu.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Amazon - Andy Jassyho je stretávanie sa na pracovisku veľmi prospešné. S týmto vyjadrením napríklad nesúhlasí zamestnanec - Church Hindley, podľa ktorého "nie je vhodným človekom na prácu v kancelárii s inými ľuďmi.

Zdroj: Techspot,