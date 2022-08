Amazon kupuje výrobcu populárnych robotických vysávačov

Amazon chce mat týmto krokom lepší prehľad o svojich zákazníkoch.

Americká spoločnosť Amazon oznámila kúpu tvorcu robotických vysávačov iRobot. Suma za celú transakciu sa vyšplahala na hodnotu 1,7 miliardy dolárov (približne 1 668 184 500 eur). Spomínaná cena transakcie ale nepatrí k tým najväčším. Technologický gigant kúpil napríklad filmové štúdio MGM za 8,45 miliardy dolárov (približne 8 288 816 250 eur. V roku 2019 to bola pre zmenu sieť obchodov s potravinami Whole Foods za 13,7 miliardy dolárov (približne 13 436 480 500 eur). Jednou z posledných investícií bolo do spoločnosti poskytujúcej zdravotnú starostlivosť - One Medical, ktorú Amazon kúpil za sumu (približne) 3 824 359 500 eur.

Momentálne má transakcia prebiehať schvaľovacím procesom regulačných orgánov. Spoločnosť iRobot má naďalej viesť súčasný generálny riaditeľ - Colin Angle. Očakáva sa, že technologický gigant použije znalosti firmy vyrábajúcej robotické vysávače pre svoj projekt Astro. V tomto prípade má ísť o robota, ktorý obsahuje tablet, vstavanú hlasovú asistentku Alexu a fotoaparát. Robot má byť schopný navigovať sa po dome alebo byte. Predaj robota prebieha formou pozvánok, nakoľko sa jedná skôr o technologický experiment, ako o sériovo vyrábaný produkt.

Zdroj: ArsTechnica,